Niğde'de silahlı vurulan gençlerden biri öldü

Niğde'de silahlı kavgada vurulan iki gençten biri hayatını kaybetti.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde 2 kişiyi yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hüseyin Doğan'ın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı H.H.T. (18), ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Doğan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalama çalışmaları sürüyor.