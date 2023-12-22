Niğde'de iki grup arasında silahlı kavga: 9 yaralı
Niğde'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
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Niğde'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı.
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AA'nın haberine göre içinde D.E. (36), H.E. (39) B.E. (64), M.E. (21) M.A.E’nin (47) içinde bulunduğu otomobil, aralarında husumet bulunan M.D'nin Ata Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önünde duran 4 araca çarparak zarar verdi.
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İş yerinden çıkanlarla olay yerine gelenler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Kavgada D.E. av tüfeğiyle H.E, B.E, M.E, M.A.E. ile O.D. (24) F.D. (22) M.D. (65) Y.D.E. (26) sopayla darp sonucu yaralandı.
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Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen D.E'nin tedavisi sürüyor.
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İşlemleri tamamlanan 8 kişi ise emniyete götürüldü.
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Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.