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Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

Niğde'de, özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 16 kişi yaralandı

Giriş: 05.01.2023 - 20:54 | Güncelleme: ABONE OL
Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsü kavşağında meydana geldi.

H.B. yönetimindeki özel halk otobüsü, R.B.'nin kullandığı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü ağır 16 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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