Niğde'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Bor ilçesi Mehmetçik Mahallesi 500 Evler Mevkisi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten Coşkun'a (75) çarparak kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Coşkun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.