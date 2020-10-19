Niğde'de öğrenciler doğa bilincini "Doğa Okulu"nda kazanacak

Hançerli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yapılan okulda, açık derslikler, macera parkuru, ekim dikim alanı gibi yerler bulunuyor. Öğrenciler, çadır kurarak ve ormanda yürüyüş yaparak doğayla iç içe olacak.
Vali Yılmaz Şimşek, okulun açılışında yaptığı konuşmada, çocukları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak arzusunda olduklarını belirtti.
Öğrencilerin bilgili ve donanımlı nesiller olarak yetişmelerinin çok önemine değinen Şimşek, şunları kaydetti:
"Bu yıl 128 derslik daha ilave ederek toplamda 4 bin 473 dersliğe ulaştık ve ikili eğitimi Niğde'de sonlandırdık. Bunların yanında öğrencilerimizin spor ve doğayla buluşması da çok önemli. Bu okul sayesinde çocuklarımızın duygusal, bilişsel ve fiziksel yönleri de gelişiyor. Öğrencilerimiz, bu okulda çevreye daha duyarlı nesiller olarak yetişecek. Doğa okulunun açılması çok önem taşıyor. İnşallah öğrencilerimiz buradan mümkün olduğunca istifade edecekler. Bu tür okulların sayısı daha da artacaktır."
İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da Orman İşletme Müdürlüğünce tahsis edilen alanda öğrencileri doğayla buluşturmak, onların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağmak amacıyla okulu yaptıklarını söyledi.
Projeye destek veren herkese teşekkür eden Yaşar, "Öğrencilerin parkurlarda oyun oynamalarını, doğa gezisi yapmalarını, ağaç ve doğa sevgisi kazanmalarını sağlamak için burayı yaptık. Bütün okullardaki öğrencilerimizi sınıf sınıf buraya getirerek etkinlik yaptıracağız." dedi.
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