Niğde'de lahanadaki verim ve kalite çiftçiyi sevindirdi

Niğde'de bu yıl yaklaşık 20 bin dekar alanda, 150 bin ton rekolte bekleniyor. Verimi ve kalitesiyle yüz güldüren ürün, tarlada 1,5-2 lira arasında satılıyor.
Niğde Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, AA muhabirine, kentin, lahana üretiminde ikinci sırada yer aldığını söyledi.
Teknolojinin gelişmesiyle birim alandan daha fazla ürün elde edilmeye başlandığını ve rekoltenin yükseldiğini belirten Önal, şunları kaydetti:
"Önceki yıllara göre daha fazla ürün elde ediyoruz. Bir kişi, 100 bin kök lahanaya bakabiliyor ama eskiden böyle değildi. Bütün aile 10-15 kişiyle çalışırdı, sezon boyunca 15-20 bin kök lahanaya bakardı, çünkü sulama sistemleri böyle değildi, traktörler bu kadar güçlü değildi, işimiz hızlı yürümüyordu. Teknoloji çok ivme kattı üretime. Bu konuda ülkemiz büyük yol katetti. Bu sene verim oldukça iyi. Lahana doğal afetlerden zarar görmedi. Lahananın kendine has hastalıkları var, bunlar olmadı. Rekolte oldukça yüksek, ürün çok kaliteli. Çiftçiler çok memnun."
Önal, tarımda girdilerin yüksek olmasının çiftçiyi zorladığına işaret ederek, çiftçilerin bu konuda yetkililerin girdi fiyatlarının düşürülmesini talep ettiğini dile getirdi.
Sektöre yatırım yapılmasıyla daha fazla ilerleme olacağına dikkati çeken Önal, lahananın paketlenmesini, direkt sofraya arz edilmesini sağlayacak tesis kurulmasını istediklerini aktardı.
Önal, lahana fiyatlarının çok ucuzladığını belirterek, "İlk hasatta tarlada kilogramı 2,5-3 liraydı. Şimdi ise 1,5-2 lira arasında satılıyor. Pazarda 10 liraya kadar çıkıyor. Aradaki para kime gidiyor, bilmiyoruz. Esnaf ben kazanmadım diyor, nakliyeci kazanmadım diyor. Üreticinin durumu zaten belli, kim kazanıyor, biz de anlamıyoruz." diye konuştu.
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