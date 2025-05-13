Niğde'de kütüphanelere "Erişilebilirlik Belgesi"

Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 4. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı kapsamında, Kale 100. Yıl Halk Kütüphanesi, 100. Yıl Millet Kütüphanesi ve Niğde Kayabaşı İl Halk Kütüphanesi, Erişilebilirlik Belgesi alarak ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye olarak bilgiye erişimin herkes için temel bir hak olduğuna inandıklarını belirtti. Özdemir, erişilebilirlik vizyonunun sadece fiziksel düzenlemelerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda dijital altyapı, görsel, işitsel sistemler ve kullanıcı dostu hizmetlerle desteklendiğini kaydetti.

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