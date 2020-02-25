Niğde- Adana otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta Türkiye'ye İran üzerinden kaçak girdiği tespit edilen 4 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri 4 göçmeni sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Sağlık personelleri maske dağıtarak olası şüphe nedeniyle tedbir aldı.

2 göçmenden kan örnekleri alınarak Ankara'ya gönderildiği, tahlil sonucunun ise yarın geleceği öğrenildi.