Niğde'de kepçe operatörünü öldüren zanlı tutuklandı

Bor'da kepçeyle çalışan Ramazan Akbey'i (28) av tüfeğiyle vurarak öldüren ve Konya'nın Ereğli ilçesinde gözaltına alınan T.A, işlemlerinin ardından Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

T.A, 26 Eylül'de Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Ramazan Akbey'i kepçeyle çalıştığı sırada, av tüfeğiyle vurarak öldürmüş ve Ereğli'de yakalanmıştı.