Niğde'de, hakkında kayıp ihbarında bulunulan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlhanlı Mahallesi Niğde-Adana kara yolu üzerindeki boş arazide, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, M.K.'nin (75) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ceset savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınlarının M.K. hakkında 19 Ocak'ta polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.