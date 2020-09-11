İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.G, 9 Eylül'de yapılan testinin sonucu pozitif çıkınca ikametinde karantinaya alındı.

Bugün öğle saatlerinde evinden ayrılan B.G'ye meslektaşları tarafından karantina şartlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası uygulandı.