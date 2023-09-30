Niğde'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Niğde'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde Dikilitaş köyü yolunda meydana geldi.
Mesut Çınar yönetimindeki kamyonet, karşı şeritten gelen Fatih Okan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Osman Okan´ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücüler ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.