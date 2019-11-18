Niğde’nin Bor ilçesinde gece saatlerinde yine bir hemzemin geçit kazası yaşandı. Bariyeri, bekçisi, ışığı, sesli uyarı sistemi ve kamerası olan hemzemin geçitte yaşanan kazanın adeta “geliyorum” diyen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülere göre sürücü, hemzemin geçite hızla yaklaşıyor ve bariyeri parçalayarak karşı tarafa geçiyor. Bu sırada yük treni hızla yaklaşıyor ve otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle otomobil savruluyor. Kazada, otomobil içinde yer alan bir kişi yaşamını yitiriyor, iki kişi de ağır yaralanıyor.