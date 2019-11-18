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Niğde'de hemzemin geçitte göz göre göre gelen ölüm

Habertürk, Niğde’nin Bor ilçesinde hemzemin geçitte gece yarısı yaşanan ve izleyenlerde, “göre göre” gelen kaza ve ölüm nedeniyle dehşet etkisi yaratan kayıtlara ulaştı. Sürücü; bariyeri parçalayarak hemzemin geçite giriyor ve bu sırada hızla gelen tren otomobile çarpıyor. Otomobil savruluyor. Feci kazada bir kişi yaşamını yitiriyor, iki kişi de ağır yaralanıyor. Habertürk'ten Olay Aydilek'in haberi...

18.11.2019 - 13:40 | Güncelleme: Gündem
Niğde

Niğde’nin Bor ilçesinde gece saatlerinde yine bir hemzemin geçit kazası yaşandı. Bariyeri, bekçisi, ışığı, sesli uyarı sistemi ve kamerası olan hemzemin geçitte yaşanan kazanın adeta “geliyorum” diyen görüntüleri ortaya çıktı.

 

Görüntülere göre sürücü, hemzemin geçite hızla yaklaşıyor ve bariyeri parçalayarak karşı tarafa geçiyor. Bu sırada yük treni hızla yaklaşıyor ve otomobile çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle otomobil savruluyor. Kazada, otomobil içinde yer alan bir kişi yaşamını yitiriyor, iki kişi de ağır yaralanıyor.

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