AA

Alınan bilgiye göre, Bor ilçesi Armutlu Mahallesi'nde hamile olan G.C, tartıştığı komşusu E.Y tarafından darbedildi.

Bunun üzerine E.Y'yi tabancayla yaralayan U.C, darbedilen eşi G.C'yi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ambulans silahla vurulan E.Y'yi de aynı hastaneye kaldırdı.

Yaralanan karısı E.Y'yi görmeye gelen B.Y, hastane girişinde karşılaştığı U.C. ile kavgaya tutuştu. U.C. bu kez de B.Y'yi tabancayla yaralayıp kaçtı.

Tüm yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri, kaçan saldırgan U.C'yi yakalamak için çalışma başlattı.