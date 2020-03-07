Niğde'de firari hükümlü 23 yıl sonra ahırda yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kaynarca köyünde 1997 yılında meydana gelen cinayetten dolayı hakkında kasten öldürme suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis bulunan firari Nafiz Kulaksız'ın Kaynarca köyünde saklandığını tespit etti.

Ekipler, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile düzenledikleri operasyonla Kulaksız'ı saklandığı ahırda yakaladı.

Kulaksız, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.