Niğde'de eski damadı tarafından bıçaklanan adam yaşam mücadelesini kaybetti

Eski damadı B.K. tarafından 30 Temmuz'da bıçakla yaralanan Ahmet Yılmaz (54),10 gündür tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

B.K, 30 Temmuz'da Şah Süleyman Mahallesi Cabbar sokakta ailesiyle yaşayan eski eşi Süheyla Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürmüş, eşinin annesi Meral ve babası Ahmet Yılmaz'ı yaralamıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan B.K, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.