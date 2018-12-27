Niğde il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Niğde il genelinde bugün eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.