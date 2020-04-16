Niğde'de bir köyde karantina uygulaması sona erdi

1 Nisan'da karantina tedbirleri uygulanmaya başlanan Ulukışla köyünde, sağlık taraması yapıldı.

Tarama sonucu şüpheli vakaya rastlanılmayan köyde karantina uygulamasına son verildi.

Niğde'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 Nisan'da Altunhisar ilçesi Karakapı ve Çiftlik ilçesi Bozköy beldeleri, 11 Nisan'da merkeze bağlı Alay beldesi, 12 Nisan'da Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.