Niğde'de, Çamardı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzısıha Kurulu kararınca, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı Kocapınar köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karar gereğince köyde yaşayan vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları istendi.