Niğde'de bir beldede karantina uygulaması sona erdi

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Kovid-19'un yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 6 Nisan'da karantina tedbirleri uygulanmaya başlanan Karakapı beldesinde, sağlık taraması yapıldı.

Tarama sonucu şüpheli vakaya rastlanılmayan beldede karantina uygulamasına son verildi.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 Nisan'da Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde, 11 Nisan'da merkeze bağlı Alay beldesinde, 12 Nisan'da Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.