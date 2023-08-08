Niğde'de 72,5 kilogram esrar ele geçirildi

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Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana kara yolunda şüphe üzerine yabancı plakalı bir TIR'ı durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, paketler halinde 72 kilo 500 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.