Niğde'de 7 milyon 550 bin dolu makaron ele geçirildi - Güncel haberler

Niğde'de 7 milyon 550 bin dolu makaron ele geçirildi - Güncel haberler

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Güney gişelerinde bir TIR ve kamyoneti durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 7 milyon 550 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.