GÜNCELLEME 1 - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem

İlçeye bağlı Obruk köyünde yaşayan Ramazan Altunkaya, AA muhabirine, evde otururken deprem olduğunu ve sarsıntının 7-8 saniye sürdüğünü söyledi.
Bir anda sallanmaya başladıklarını ve elektriğin kesildiğini belirten Altunkaya, "Duvarlardan, kolondan bir anda üzerimize sıva dökülmeye başladı. İçeriden zor kaçtık. Köyde sadece evlerde hasar var." dedi.
Köylülerden İbrahim Altunkaya da depremin kısa sürdüğünü ve hemen dışarıya çıktıklarını belirterek, "Duvarlar çatladı. Köyde birkaç evde hasar olduğunu söylediler. Köye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Şükürler olsun can kaybı yok." diye konuştu.
Emine Altunkaya ise deprem anında çok korktuğunu, evin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu ifade etti.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve ilgili kurum müdürleriyle depremin meydana geldiği Obruk köyünde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü.
İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şimşek, depremin merkez üssü olan Obruk köyünde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.
Depremde can kaybının olmadığını belirten Vali Şimşek, şunları kaydetti:
"Bazı evlerde çatlak şeklinde hasarlar var. Yıkılan binamız yok. Vatandaşlarımızda biraz panik var ama inşallah devletimizin bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Şu anda çadırlarımız gelmek üzere, yine Adana'dan ikmal ekibimiz yola çıktı. İnşallah hep birlikte bu yaramızı da saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."
Köyde, AFAD, UMKE, itfaiye evlerde hasar tespiti yapıyor, sağlık ekibi hazır bekletiliyor. Tedirgin olan vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirecek.
Valilikten yapılan açıklamada ise, pazar günü saat 22.05'te, merkez üssü Bor ilçesi Obruk köyünde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve akabinde ivedilikle tüm çalışma gruplarının Valilik toplantı salonunda kriz yönetimine başladığına dikkat çekildi.
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında toplanarak durum değerlendirilmesi yapıldığı vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ön tespit ve inceleme yapılmak üzere 26 yerel düzey çalışma grubu ekipleri derhal göreve sevk edildi. Depremin il merkezi ve diğer ilçelerimizde de hissedildiği, ilk belirlemelere göre yıkılan binaların bulunmadığı, can kaybının olmadığı, 112 acil çağrı merkezine gelen ilk bilgilerden anlaşılmıştır. Köye intikal eden ilk ekibin tespitine göre 7 evin hasarlı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Obruk köyüne hasar tespiti için 5 ekip ile çadır ve erzak sevk edilmiş, yeteri kadar arama kurtarma ekibi yönlendirilmiştir."
Adana Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü tarafından tedbiren donanımlı 10 kişilik ekibin bölgeye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, bölgede sağlık, AFAD, itfaiye, Türk Kızılay, enerji ve jandarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği, Türk Kızılayın ikram aracının köye ulaştığı ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğü aktarıldı.
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