Niğde'de 3 ton elma çalan şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, T.Ö, Sazlıca beldesindeki iş yerinden 3 ton elma çalındığını belirterek, İl Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu.

Çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),Plaka Tanıma Sistemi ve çevredeki kameralarda yaptığı incelemede, şüphelinin üstü açık bir kamyonetle Niğde merkeze doğru gittiğini tespit etti.

Çaldığı elmalarla kent merkezinde yakalanan E.U, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen E.U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının 8 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.