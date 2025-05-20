Niğde'de 2.6 kilo kokain ele geçirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

REKLAM advertisement1

Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği desteğiyle bir araçta yapılan aramada 2 kilo 600 gram kokain, 4 bin lira ve 3 bin 400 dolar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.