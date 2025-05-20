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        Haberler Gündem 3. Sayfa Niğde'de 2.6 kilo kokain ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Niğde'de 2 kilo 600 gram kokain ele geçirildi

        Niğde'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 600 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:57
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        Niğde'de 2.6 kilo kokain ele geçirildi
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        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği desteğiyle bir araçta yapılan aramada 2 kilo 600 gram kokain, 4 bin lira ve 3 bin 400 dolar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Niğde Haberleri
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