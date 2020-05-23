Niğde Belediyesi kabristanda Kur-an'ı Kerim ve dua okuttu

Sokağı çıkma kısıtlamasının yürürlüğe girmesinin ardından Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklar boş kaldı. Niğde Belediyesi de Derbent Mezarlığı'nda Kur-an'ı Kerim ve dua okuttu. Canlı yayınlanan programı, vatandaşlar sosyal medyadan izledi.Öte yandan Türk Kızılay ekipleri de mezarlıklardaki çiçekleri suladı, dua okudu.Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ramazan ayının buruk geçtiğini ve bayramın da aynı şekilde geçeceğini söyledi.Özdemir, "Bugün de arifeyi gerektiği gibi yaşayamıyoruz. Normalde mezarlığın kalabalık olması gerekirdi. Bu yüzden hocalarımız hepimizin adına okudu. Biz de medya aracılığıyla sizlere bu anı yaşatmak istedik. Yarın da Ramazan Bayramı. Herkesin sağlıklı, huzurlu mutlu bir bayram geçirmesini diliyorum. Herkesin bayramını kutluyorum." dedi.Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu da mezarlık ziyareti yapamayan vatandaşlar adına kabristanlardaki çiçekleri suladıklarını ve dua okuduklarını anlatarak, vatandaşların bayramını kutladı.
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