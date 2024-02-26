Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den açıklamalar

        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den açıklamalar

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Habertürk'te soruları yanıtladı. Özdemir, "Eski Niğde'yi ayağa kaldırıp yeni nesle hediye ediyoruz. İlimizde turist sayısı ve konaklama süresi artacak" dedi. Özdemir, "'Proje durdu' iddiası doğru değil, sıkıntı yok. Gastronomi evi yaptık, gelecek ay müze açacağız. Esnafın iş yerlerini büyüterek yeniledik" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 21:10 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu yaz altyapı tamamlanacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Habertürk'te soruları yanıtladı.

        Özdemir'in konuşmasından öne çıkanlar...

        "100 YILDIR BOŞ DURAN RUM KİLİSESİNİ KÜTÜPHANE YAPTIK"

        Şu anda içinde bulunduğum mekan yaklaşık 19. yüzyılda yapılmış, bir Ermeni kilisesi aslında. Kiliselerimiz vardı şehir merkezinde kale bölgesinde daha sonra yine konuşuruz bu dönüşümler hakkında. Geçen açtığımız bir kütüphanemiz kale kütüphanesi oldu. Şehrimizin en değerli bölgesinde kale bölgesinde 100 yıldır boş duran bir Rum kilisesi terk edilmiş bakıma muhtaç bir yerdi. Korumaya çalışıyorduk. Ama esas korumayı göreve geldikten sonra yaptık.

        "BU YAZ ALTYAPI ÇALIŞMASI TAMAMLANACAK"

        Eski Niğde'yi ayağa kaldırıp yeni nesle hediye ediyoruz. İlimizde turist sayısı ve konaklama süresi artacak. Yılda 400, 500 bin turisti çekmesini bekliyoruz. "Proje durdu" iddiası doğru değil, sıkıntı yok. Gastronomi evi yaptık, gelecek ay müze açacağız. Esnafın iş yerlerini büyüterek yeniledik. Bu yaz altyapı çalışması tamamlanacak. Niğde'de halk ekmek 3,5 tl. Kreş sayısını artıracağız. Kütüphanelere yoğun ilgi var. 4 kütüphane açtık, rezervasyonla hizmet veriyor. Her mahallede kütüphane olacak. Çay, kahve ikram ediyoruz, çorba da olacak. Kimsesiz yaşlıları ziyaret ediyoruz. Ekiplerimiz bütün ihtiyaçlarını karşılıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Emrah Özdemir
        #Niğde
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
        Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        VAR uyardı, G.Saray penaltı kazandı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Ağabeyini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        Habertürk Anasayfa