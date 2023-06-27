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Niğde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 28 Haziran 2023 Niğde Kurban Bayramı namazı saati belli oldu

Niğde bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, bayram namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini paylaşmasının ardından Niğde bayram namazı saati netlik kazanmış oldu. Kurban Bayramı'nın birinci günü camide cemaatle kılınan bayram namazı iki rekattan oluşmaktadır. İşte Diyanet ile 28 Haziran Çarşamba Niğde bayram namazı saati...

Giriş: 27.06.2023 - 19:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bayram namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin Kurban Bayramı namazı vakitlerini paylaşmasıyla birlikte Niğde bayram namazı saatleri belli oldu. Peki, "Niğde bayram namazı saat kaçta kılınacak?" İşte Niğde bayram namazı vakti...

  • NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Niğde ilinde Kurban Bayramı namazının saat 05.55'de kılınacağını duyurdu.

     

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

     

    2. Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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