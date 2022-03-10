Nigar, 'Bir Benim Ol' dedi

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1997 yılında TRT'nin açtığı ses yarışmasında İç Anadolu Bölgesi birincisi seçilerek müzik yolculuğuna başlayan Nigar Ekinci, söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan “Bir Benim Ol” adlı tekli çalışmasını yayınladı.

Selim Çaldıran'ın aranje ettiği şarkının klibini Erkan Nas yönetti. Nigar Ekinci'nin sesi ayrıca Ebru Gündeş'e de benzetiliyor.