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Tahincioğlu'nun Nidapark markası ile Rotana arasında yeni iş birliği... Şirketten yapılan açıklamada, "Nida İnşaat’ın yüklenici firma olarak yer aldığı “Nidapark Bomonti”de Rotana ile yapılan iş birliği kapsamında marka adı Bomonti Arjaan by Rotana ve Bomonti Residence by Rotana olarak değişecektir. Binaların işletilmesi de Rotana tarafından üstlenilecektir." denildi

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rotana bu alanda oldukça deneyimli bir isim. Bu iş birliği kapsamında; projenin 2021 yılı 3. çeyreğinde bitirilmesi hedefleniyor. Bu değişimin Rotana ve Bomonti semtine hayırlı olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.