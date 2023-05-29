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Nicolo Zaniolo İtalya Milli Takımı'na davet edildi!

Roberto Mancini'den Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı Nicolo Zaniolo'ya müjde geldi. Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na çağırıldı

Giriş: 29.05.2023 - 20:54 | Güncelleme: ABONE OL
Nicolo Zaniolo İtalya Milli Takımı'na davet edildi!
HABERTURK.COM

İtalya Milli Takımı, 15 Haziran'da Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek. İtalyanların teknik direktörü Roberto Mancini sarı kırmızılıların yıldızı Nicolo Zaniolo'yu Milli Takım'a davet etti.

Teknik direktör Mancini, 23 yaşındaki yıldızı daha önce oynanan Malta ve İngiltere maçlarına da davet etmeyi düşünmüş, ancak deprem nedeniyle Türkiye'de liglere ara verildiği için çok fazla maç eksiği olması sebebiyle Zaniolo, İtalya Milli Takım kadrosuna alınmamıştı.

Yıldız oyuncu daha önce 11 kez İtalya A Milli Takımı'nın formasını giymiş ve iki kez de gol sevinci yaşamıştı.

Zaniolo, Galatasaray forması ile çıktığı 10 maçta üç kez gol sevinci yaşadı.

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