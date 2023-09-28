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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Nicolo Zaniolo: Galatasaray beni geliştirdi - Galatasaray Haberleri

        Nicolo Zaniolo: Galatasaray beni geliştirdi

        Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İngiltere'de açıklamalar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 23:30 Güncelleme: 28.09.2023 - 23:30
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        • 1

          Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Sky Sport'a açıklamalarda bulundu. İtalyan futbolcunun açıklamaları şöyle:

        • 2

          "Yaz dönemi beklemediğim şekilde gelişti. Galatasaray bana projenin bir parçası olduğumu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceğimi söyledi. Ancak sonra Monchi beni aradı"

        • 3

          "Aston Villa'nın beni transfer etmesi için bir olasılık olduğunu söyledi. Bunu duyunca hemen teklifi kabul ettim çünkü Premier Lig'de oynamak büyük bir şanstı benim için."

        • 4

          "İtalya'da evinize yakın ve sevdiklerinizle birlikte olduğunuzda ayrılmak tabii ki zor oluyor ancak Galatasaray'a transferim bir meydan okumaydı. Türkiye'ye başka bir kültüre, başka bir kıtaya, tamamen başka bir hayata gittim. Hem insani açıdan hem de futbol açısından beni çok geliştirdi diyebilirim Galatasaray için."

        • 5

          "Kariyerim boyunca Di Francesco, Ranieri, Mancini, Spalletti, Mourinho ve Emery gibi büyük teknik adamlarla çalıştım. Hepsinden de bir şeyler kazandığımı düşünüyorum"

        • 6

          "Her biri benden farklı şeyler istedi. Önemli olan bu istekleri bir araya getirip anlamlı bir şey çıkarabilmek."

        • 7

          "Di Francesco benim Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçıma sağladı, Mancini beni ilk kez İtalya Milli Takımı'na çağıran teknik adamdı, Mourinho bana kariyerimdeki ilk kupayı kazandırdı"

        • 8

          Hepsi benim için çok değerli teknik adamlar. Mourinho, kısa bir süre çalışsak da ne kadar harika bir insan ve motivasyoncu olduğunu bana hissettirdi."

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