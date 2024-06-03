Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Nicolo Fagioli: “Yarın çok zor bir maç olacak” - Futbol Haberleri

        Nicolo Fagioli: “Yarın çok zor bir maç olacak”

        Türkiye'nin çok zor bir rakip olduğunu söyleyen İtalya Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Nicolo Fagioli, dostluk maçı olmasına rağmen yarın zor bir müsabaka oynayacaklarını belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 17:13 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok zor bir maç olacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İtalya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda TSİ’de 22.00’da A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. İtalyanların 23 yaşındaki orta sahası Nicolo Fagioli, müsabaka öncesi Floransa’da bulunan Coverciano Teknik Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        “7 ay benim için çok uzun geçti”

        Yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle 7 ay futboldan men cezası alan Fagioli, yaşadığı süreci anlattı. Nicolo Fagioli, “Bologna maçından sonra 7 ay benim için çok uzun geçti. Sonra Avrupa şampiyonası için davet edildim. Şimdi 30 oyuncuyuz, sonra hoca karar verecek kimi çağıracağına” ifadelerini kullandı. Fagioli, ayrıca EURO 2024 geniş kadrosuna çağrıldığı için de şaşırdığını sözlerine ekledi.

        “Modern futbola adapte olmak lazım”

        Nicolo Fagioli, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spaletti’nin oyun anlayışı hakkında ise, “Modern futbola adapte olmak lazım. Hoca da bizden farklı şeyler bekliyor. Biz de hem şampiyonada hem milli takımda bizden bekledikleri gibi oynayacağız” cümlelerine yer verdi.

        “Türkiye çok gülü bir takım”

        Türkiye ile yarın çok zor bir maç oynayacaklarına da değinen başarılı futbolcu, “Türkiye çok gülü bir takım. Dostluk maçı olmasına rağmen kolay bir maç olmayacak. Hakan Çalhanoğlu mesela çok iyi bir futbolcu. Onunla birkaç sefer saha dışında da konuştum” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Habertürk Anasayfa