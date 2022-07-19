"SÜRPRİZ!

Ünlü futbolcu da Nicole Williams'ın göbeğine öpücük kondurdu.

Sürpriz podyum anlarını Instagram hesabından da yayınlanan Kanadalı model, "Bu görüntüye mükemmel bir yorum yazmaya çalışıyordum ama sonra bir resmin binlerce kelimeye beden olduğunu hatırladım. Ve işte sürpriz!" ifadelerini kullandı.

Williams'a pek çok tebrik mesajı yağdı. Ünlü modeli kutlayanlar arasında Kim Kardashian ve Olivia Culpo gibi isimler de vardı.