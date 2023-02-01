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Nicole Scherzinger: Bacaklarımı kapatmak için pantolon giyerdim - Magazin haberleri

Nicole Scherzinger: Bacaklarımı kapatmak için pantolon giyerdim

Nicole Scherzinger, gençlik yıllarında bedensel özelliklerinden hiç memnun olmadığını bu yüzden de özellikle bacaklarını kapattığını açıkladı

Giriş: 01.02.2023 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Nicole Scherzinger, gençlik dönemleriyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. Şarkıcı, o dönemlerde bedensel özelliklerinden hiç memnun olmadığını bu yüzden de özellikle bacaklarını kapattığını söyledi.

  • "VÜCUDUMLA ASLA RAHAT DEĞİLDİM"

    Lorraine adlı programa konuk olan Nicole Scherzinger, elbise dolabından bazı örnekler sergiledi. O giysiler içinde 44 yaşındaki şarkıcının 'Pussycat Doll' ile ünlü olduğu yıllarda giydiği kıyafetler de yer alıyordu. Asılı elbiselerinin arasından bir tane kapüşonlu eşofman üstünü gösteren Nicole Scherzinger, "Bu benim hayatımı değiştirdi" dedi.

    O kıyafeti giydiği dönemin çok hızlı geçtiğini anlatan Nicole Scherzinger, "Vücudumla asla rahat değildim. Ve bacaklarımı kapatmak için her zaman pantolon giyerdim" ifadelerini kullandı. Scherzinger, şimdi ise bu güvensizliklerini geride bıraktığını belirtip kendisine "Tatlım, gayet iyiydin" dediğini sözlerine ekledi.

  • "GECENİN BİR YARISI SOKAĞA ÇIKIP KOŞARDIM"

    Nicole Scherzinger, her ne kadar o dönemlerde vücuduyla ilgili güvensizlikler yaşadığını itiraf etse de sonrasında bu konudaki fikrinin değiştiğini belirtti.

  • Bir tür yeme bozukluğu olan 'Bulimia Nervoza'ya yakalanan ve tedavi gören Nicole Scherzinger, daha önce verdiği bir röportajda, artık bedensel görüntüsünü olduğu gibi kabul ettiğini açıklamıştı.

  • "DAHA ZAYIF OLMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜRDÜM"

    Daha önce Comsopolitan Dergisi'ne röportaj veren Nicole Scherzinger, "Gençlik yıllarımda vücudumun görüntüsüyle ilgili kendime çok eleştirel yaklaşırdım. 14 yaşındayken koşu yapmaya başladım. Gecenin bir yarısında sokağa çıkar ve koşardım. Çünkü daha zayıf olmam gerektiğini düşünürdüm" diyerek o dönemi anlatmıştı.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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