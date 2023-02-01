"VÜCUDUMLA ASLA RAHAT DEĞİLDİM"

Lorraine adlı programa konuk olan Nicole Scherzinger, elbise dolabından bazı örnekler sergiledi. O giysiler içinde 44 yaşındaki şarkıcının 'Pussycat Doll' ile ünlü olduğu yıllarda giydiği kıyafetler de yer alıyordu. Asılı elbiselerinin arasından bir tane kapüşonlu eşofman üstünü gösteren Nicole Scherzinger, "Bu benim hayatımı değiştirdi" dedi.

O kıyafeti giydiği dönemin çok hızlı geçtiğini anlatan Nicole Scherzinger, "Vücudumla asla rahat değildim. Ve bacaklarımı kapatmak için her zaman pantolon giyerdim" ifadelerini kullandı. Scherzinger, şimdi ise bu güvensizliklerini geride bıraktığını belirtip kendisine "Tatlım, gayet iyiydin" dediğini sözlerine ekledi.