O GÖRÜNTÜLERİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI



Ünlü yıldız, o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Nicole Richie'ye takipçilerinden hem "Geçmiş olsun." hem de "Doğum günün kutlu olsun." mesajları geldi.