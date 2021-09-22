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Nicole Richie pastadaki mumları üflerken saçları tutuştu! - Magazin haberleri

Nicole Richie pastadaki mumları üflerken saçları tutuştu!

Ünlü yıldız Nicole Richie, aile üyeleri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte 40. yaş gününü kutlarken talihsiz bir kaza yaşadı. Richie, doğum günü pastasını üflerken bir anda saçları alev aldı

22.09.2021 - 13:58 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dönem çılgın hayatıyla gündemden düşmeyen ve 2010 yılında şarkıcı Joel Madden ile evlenip iki çocuk sahibi olduktan sonra daha sakin bir yaşam süren ünlü yıldız Nicole Richie, 40. yaşına bastı.

  • Geçtiğimiz gün doğum gününü aile üyeleri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Richie, pastasının mumlarını üflerken az kalsın kazaya kurban gidiyordu.

  • SAÇLARI TUTUŞTU

    Nicole Richie, yaş günü pastasının üzerindeki mumları büyük bir keyifle üfleyerek söndürürken bir anda açık bıraktığı saçlarının uç kısmı tutuştu. Kısa süreli şaşkınlığın ardından Richie'nin ailesi ve arkadaşlarının yardımıyla bu küçük yangın büyümeden söndürüldü.

  • O GÖRÜNTÜLERİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

    Ünlü yıldız, o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Nicole Richie'ye takipçilerinden hem "Geçmiş olsun." hem de "Doğum günün kutlu olsun." mesajları geldi.

  • PARIS HILTON İLE KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ

    1980'li yıllara 'Hello' adlı şarkısıyla damga vuran daha sonra da birçok unutulmaz şarkıya imzasını atan Lionel Richie'nin evlatlık kızı olan Nicole Richie, adını Paris Hilton ile birlikte kamera karşısına geçtiği 'The Simple Life' adlı reality şovla duyurmuştu.

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