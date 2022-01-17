Nicole Kidman, konuyla ilgili ayrıca şu ifadeleri kullanmıştı:

Sevgimi 10 çocuğa verebilirdim. Ama sorun değil çünkü diğer çocuklara annelik yapıyorum. 6 yeğenim var ve 12 yaşında bir çocuğun vaftiz annesiyim. Anneliği ve çocukları seviyorum. İlginç, eğlenceli ve filtresizler. Sonrasında onların büyüdüğünü görürsünüz ve kendi yollarına gönderirsiniz.