Nicole Kidman: Oyuncu olmak için yalan söyledim
Hollywood yıldızı Nicole Kidman, oyunculuk alanında kariyer yapabilmek için yalan söylemek zorunda kaldığını anlattı
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Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, kariyerinin başlarında boyu konusunda yalan söylediğini yıllar sonra itiraf etti.
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1.78 boyundaki ünlü oyuncu, Hollywood'da kadın oyuncu olmak için fazla uzun olduğu düşüncesiyle deneme çekimlerinde boyunun daha kısa olduğunu söylediğini anlattı.
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Çocukken bir müzikale boyu nedeniyle seçilmediğini de belirten Nicole Kidman, "Bana çok uzun olduğumu ve kariyerim olamayacağını söylediler" diye konuştu.
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"ÇÖP GİBİ OLARAK ADLANDIRILDIM"
Kendisiyle uzun boyu konusunda dalga geçildiğini anlatan Nicole Kidman, "Alay edildim ve 'çöp gibi' olarak adlandırıldım' dedi. 'İnsanlar 'Orada hava nasıl?' diye soruyor. Şimdi, 'Düşündüğümden çok daha uzunsun' diyen ya da topuklarımın ne kadar yüksek olması gerektiğiyle boğuşan erkeklerle karşılaşıyorum" ifadelerini kullandı.
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Bu konuyla ilgili hâlâ rahatsız hissettiğini ifade eden 56 yaşındaki Nicole Kidman, "Oyunculuk yaparken bu beni rahatsız ediyor, daha kısa olmak istiyorum. Ama bazen bunu takdir ettiğim ve işimde kullanabileceğim zamanlar oluyor" dedi.
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Hollywood'un en ünlü isimlerinden biri olan Nicole Kidman, 2003'te The Hours filminde yazar Virginia Woolf'u canlandırdığı rolle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.
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