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        Haberler Dünyadan Nicole Kidman ödül alırken sahnede hüngür hüngür ağladı - magazin haberleri

        Nicole Kidman ödül alırken sahnede hüngür hüngür ağladı

        Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nde ödül alan Nicole Kidman, eylül ayında kaybettiği annesini anarken gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü oyuncu, "Bu senin için anne" diyerek ödülünü annesine armağan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 05.01.2025 - 11:18
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          Nicole Kidman, Palm Springs Uluslararası Film Festivali Ödülleri'nde duygusal bir ödül konuşması yaptı.

          Jamie Lee Curtis'in elinden 'Uluslararası Yıldız' ödülünü alan Kidman, konuşmasında annesinden bahsederken hüngür hüngür ağladı.

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          Bu yılın başlarında annesini kaybeden ünlü oyuncu, "Her iki ebeveynimi de kaybettim. Bu yüzden 'Bu farklı' dediğim bir yerdeyim. Ama bana ilerlemeye devam etmek için direnç, sevgi ve güç verdiler" diye konuştu.

          "Hâlâ annem için yas tutuyorum. Bu yüzden bu ödülü ona adamak istiyorum, çünkü Venedik Film Festivali'nde bunu yapamadım" diyen 57 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, eylül ayında Venedik Film Festivali'nde kazandığı En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kendi alamamıştı.

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          Kidman, Venedik Film Festivali için İtalya'ya ayak basmasından kısa bir süre sonra annesinin öldüğünü öğrenmiş ve apar topar Venedik'ten ayrılmıştı.

          Ünlü oyuncu, "Ama şimdi sahnedeyim ve geri döndüm" diye konuşurken gözyaşları daha da arttı.

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          "Bana bunu annem için söyleme şansı verdiğiniz için teşekkür ederim" diyen Kidman, "Tüm kariyerim annem ve babam içindi ve onlar artık burada değiller. Ama yine de dünyaya üretmeye ve vermeye devam etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

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          Ünlü yıldız ağladığı için özür diledikten sonra seyircilerden destekleyici bir alkış aldı.

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          "Şu an annemi hissediyorum. Bu senin için anne" diye seslenen ve ağlayan oyuncuya, Jamie Lee Curtis de elini tutarak destek verdi.

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          Kidman konuşmasını bitirdikten sonra Curtis ile sarıldı ve sahneden alkışlarla ayrıldı.

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