53 yaşındaki Avustralyalı oyuncuya, psikolojik cinsel dram türündeki filmle ilgili olarak, "Bu sahneleri evli olduğunuz kişiyle oynuyorsanız ve bunu bu sürecin bir parçası olarak yapıyorsanız, daha sonra açmamayı dileyeceğiniz olumsuz duygular açabilir mi?" diye soruldu.