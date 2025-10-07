Nicole Kidman ayrılık sonrası kızlarıyla moral buldu

19 yıllık eşi Keith Urban'a boşanma davası açan Nicole Kidman, ayrılık sonrası Paris Moda Haftası'nda kızlarıyla katılarak moral buldu. 58 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, 17 yaşındaki kızı Sunday Rose ve 14 yaşındaki kızı Faith Margaret ile Paris'te defile seyretti.

Nicole Kidman ve kızlarına, ünlü oyuncunun 27 yaşında bir gazeteci olan yeğeni Lucia Hawley de katıldı.

Defile, Kidman'ın, müzisyen eşi Keith Urban'a boşanma davası açtığı haberinin ardından kameralar karşısına ilk çıkışıydı. 57 yaşındaki Urban ise ayrılık haberinin ardından ilk konseri için önceki gün sahnedeydi.

Haziran ayından bu yana ayrı evlerde yaşayan çiftin boşanma ve velayet anlaşmasının detayları, geçtiğimiz günlerde mahkeme belgeleriyle ortaya çıktı. Velayet anlaşmasına göre Nicole Kidman, çocuklarıyla 306 gün geçirirken, Keith Urban 59 gün onlarla ilgilenecek. Çift karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka almayı tercih etmezken, belgelerin nafaka bölümünde her ikisinin de gelirlerini aylık '100 bin doların üzerinde' olarak belirttiği görüldü.

Nicole Kidman'ın açtığı boşanma davasında gerekçe 'şiddetli geçimsizlik' olarak belirtildi. Kidman ile Keith Urban, boşanma sonrası kendi mal varlıklarını koruyacak. Nicole Kidman, velayet anlaşmasına göre çocukların 'birincil ikametgah ebeveyni' olmak istediğini, ancak çocuklarla ilgili önemli kararları birlikte almak için birlikte ebeveynlik yapacaklarını belirtti. Çiftin boşanmak üzere mahkemeye başvurduğu gün, 17 yaşındaki kızları Sunday Rose, Paris'te podyuma çıktı. Onu seyredenler arasında Johnny Depp, Charlize Theron gibi ünlüler vardı