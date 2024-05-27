Nicolas Pepe, Trabzonspor'a veda etti
Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Trabzonspor'da top koşturan Fildişi Sahilli oyuncu Nicolas Pepe, sosyal medya hesabından Trabzonspor'a veda etti.
Giriş: 27.05.2024 - 19:06 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:06
Trabzonspor'da forma giyen Nicolas Pepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bordo Mavililer'den ayrıldığını açıkladı.
Pepe veda mesajında, “Herkese günaydın, bir sezonun sonuna geldik. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. " ifadelerini kullandı.
Deneyimli sağ kanat oyuncusu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 23 maçta 6 gol kaydetti.
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