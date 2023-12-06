Nicolas Cage'den emeklilik itirafı

"EĞER YETERİNCE ŞANSLIYSAM 15 YILIM DAHA VAR"



Yazar babası August Coppola'nın 75 yaşında vefat ettiğini dile getiren Cage, "Eğer yeterince şanslıysam 15 yılım veya daha fazlası da var. Babamı örnek alarak bu 15 yılda ne yapmak isterim? Ailemle vakit geçirmek istediğimi çok net hatırlıyorum" şeklinde konuştu.



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