"YORUMLARIN AĞIRLIĞINI TAŞIMAK ZOR OLUYOR"

Instagram hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Coughlan, "Merhaba, sadece bir şey... Eğer benim vücudum hakkında bir fikriniz varsa lütfen, lütfen bunu benimle paylaşmayın!" diyerek başladığı mesajını şöyle sürdürdü:

İnsanların çoğunluğu kibar davranmaya, saldırgan olmamaya çalışıyor ama ben de gerçek yaşamın içinde bir insanım. Ve her gün direkt olarak bana gönderilen yüzlerce yorumun ağırlığını taşımak benim için zor oluyor.