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Nicola Coughlan: Vücudumla ilgili yorumları kendinize saklayın!

Nicola Coughlan: Vücudumla ilgili görüşlerinizi kendinize saklayın!

Oyuncu Nicola Coughlan, fiziksel görünümü hakkında yorum yapanlara sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla sitem etti. "Eğer benim vücudum hakkında bir fikriniz varsa lütfen bunu benimle paylaşmayın" diyen Coughlan, "Yüzlerce yorumun ağırlığını taşımak benim için zor oluyor" ifadelerini kullandı

02.02.2022 - 16:52 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Bridgerton' dizisinde canlandırdığı 'Penelope Featherington' karakteriyle yıldızı parlayan aktris Nicola Coughlan, sosyal medya kullanıcılarından, fiziksel görünümüne dair yorumlarını kendisine iletmemelerini istedi.

  • "YORUMLARIN AĞIRLIĞINI TAŞIMAK ZOR OLUYOR"

    Instagram hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Coughlan, "Merhaba, sadece bir şey... Eğer benim vücudum hakkında bir fikriniz varsa lütfen, lütfen bunu benimle paylaşmayın!" diyerek başladığı mesajını şöyle sürdürdü:

    İnsanların çoğunluğu kibar davranmaya, saldırgan olmamaya çalışıyor ama ben de gerçek yaşamın içinde bir insanım. Ve her gün direkt olarak bana gönderilen yüzlerce yorumun ağırlığını taşımak benim için zor oluyor. 

  • PAYLAŞIMINI YORUMA KAPATTI
     
    Nicola Coughlan, daha sonra takipçilerine "Eğer benimle ilgili bir fikriniz varsa, tamam. Televizyondayım ve insanların benim hakkımda düşündükleri ve söyleyecekleri vardır. Ama lütfen, size rica ediyorum, yalvarıyorum bunları bana direkt olarak göndermeyin." sözleriyle seslendi.

  • 35 yaşındaki oyuncu, New York'ta kaldığı otelde çektiği bir ayna pozuna yer verdiği bu paylaşımına da "Her neyse... Bu benim New York'ta kaldığım otelde çektiğim bir pozum. Konuyla ilgili değil ama saçlarımdan memnun olduğum için paylaşmak istedim." notunu düştü. Nicola Coughlan, gönderisini yoruma kapattı.

  • TÖREN KIYAFETİ OLAY OLMUŞTU

    Öte yandan geçen yıl 78. Altın Küre Ödül'lerini evinden takip eden İrlandalı oyuncu, etkinliğe özel olarak hazırlanarak, sarı renkli bir gece kıyafeti tercih etmişti. Nicola Coughlan, elbisesinin üzerine de siyah bir hırka giymişti.

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