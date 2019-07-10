Nicki Minaj, tepkiler üzerine Suudi Arabistan konserini iptal etti

10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'li rap şarkıcısı Nicki Minaj, tepkiler üzerine gelecek hafta Suudi Arabistan'da vermeyi planladığı konseri iptal etti.
Sahne kostümleri ve kimilerince 'müstehcen' bulunan performanslarıyla bilinen Trinidad ve Tobago asıllı Amerikalı şarkıcı, 18 Temmuz'da Cidde'deki Dünya Festivali kapsamında sahneye çıkacaktı.
Minaj iptal kararını "Suudi Arabistanlı hayranlarıma ulaşmaktan başka bir amacım yoktu. Kendimi bazı konular hakkında eğittikten sonra, kadın ve LGBT haklarıyla ifade özgürlüğüne desteğimi açık bir şekilde ortaya koymam gerektiğine inanıyorum" sözleriyle açıkladı.
Şarkıcının Suudi Arabistan'da konser verme kararı, ülkenin insan hakları sicilini eleştiren grupların tepkilerine neden olmuştu.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen yıl Ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ve Mart'ta 10 kadın aktivistin yargılanması Suudi Arabistan'a yönelik eleştirileri artmıştı.
Muhafazakarlar, çarşaf dayatmasına karşı çıkan Suudi kadınlar ve LGBT hakları savunucuları Minaj'ın konsere çıkma kararını farklı açılardan eleştirmişti.
Bazı Twitter kullanıcıları, Minaj'ın Mekke'ye yakın bir noktada sahneye çıkmasının uygunsuz olacağını savundu.
Twitter'da paylaştığı bir videoyla Suudi yetkililerin Minaj'ı kabul ederken Suudi kadınlara çarşafı zorunlu kılmasını sorgulayan bir kadın "Bütün şarkıları edepsiz olan, sözleri seks ve popo sallama üzerine olan Nicki Minaj poposunu sallayacak ve siz bana çarşaf giymemi söyleyeceksiniz?" dedi.
Bazı kullanıcılar da eşcinsel onur yürüyüşlerinde sahneye çıkan Minaj'ın, eşcinselliğin ölümle cezalandırıldığı Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasını ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.
Minaj'dan önce başka şarkıcılar da Suudi Arabistan'da konser vermeleri nedeniyle eleştirilmişti.
Mariah Carey konserini iptal etmesine yönelik çağrılara kulak asmazken, rapçi Nelly de sadece erkeklerin girebildiği bir konseri kabul etmesi yüzünden eleştirilmişti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eğlence sektörü üzerindeki kısıtlamaları hafifleterek ülkenin ekonomisini çeşitlendirmeyi hedefliyor.
Genel Eğlence İdaresi'nin başında bulunan Türki El el-Şeyh, Ocak ayında attığı bir tweette Suudi eğlence sektörünün geleceğine dair vizyonunu şöyle açıklamıştı:
"İnşallah önümüzdeki süreçte eğlencenin odağında etkinlikler, sirk performansları, mobil eğlence parkları, genç kadınlarla erkekleri geliştirecek ve ulusal eğlence şirketlerini destekleyecek oyunlar ve programlar olacak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!