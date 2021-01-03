"BENİ SEÇTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Nicki Minaj, oğlunun karelerini şu sözlerle takipçileriyle paylaştı:

Beni annen olarak seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere mutlu bir yeni yıl diliyorum. Bu yolculuk boyunca sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Benim için çok önemli.

Anne olmak, bugüne kadar aldığım en tatmin edici iş. Dışarıdaki tüm süper kahraman annelere ve bu zorlu dönemde hamile kalan tüm kadınlara kucak dolusu sevgi gönderiyorum.