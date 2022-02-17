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Nick Cannon: Tek eşlilik sağlıklı değil!

Şarkıcı ve söz yazarı Mariah Carey ile evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuğu bulunan aktör Nick Cannon, geçtiğimiz yıl bir yılda farklı birlikteliklerinden dört kez baba olmuştu. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayan Cannon, yeni açıklamalarda bulunarak "Tek eşlilik sağlıklı değil!" ifadelerini kullandı

17.02.2022 - 18:14 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Mariah Carey'nin eski eşi olan oyuncu ve sunucu Nick Cannon (41), 2021'de bir yılda üç ayrı kadından dört çocuk sahibi olmasıyla konuşulmaya devam ediyor. 'The Language of Love' (Aşkın Lisanı) adlı podcast yayınında Doktor Laura Berman'ın konuğu olan Cannon, yeni açıklamalarda bulundu.

  • "SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"

    Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, "tek eşliliğin sağlıklı olmadığını" savundu. Doktor Berman, Nick Cannon'a, farklı birlikteliklerinden sekiz çocuk sahibi olması ile ilgili bir soru yöneltti. "Bu hamileliklerin çoğu planlanmamış mıydı?" diye sorduğunda Cannon, "Bunu asla söyleyemem." diye yanıt verdi. Ünlü aktör, bu ilişkilerde de dünyaya gelen bebeklerde de bütün sorumluluğu üstlendiğini ve gelecekte de üstleneceğini açıkladı.

    Cannon, çocuklarının anneleri hakkında da "Bebek sahibi olduğum her kadın benim için harika bir annedir, bu çocukları hak etmiştir." diye konuştu. Nick Cannon, daha sonra da "Yani bütün bu hamileliklerin planlı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

  • "TEK EŞLİLİK BENCİLLİKTİR"

    Ünlü şarkıcı Mariah Carey ile evliliğinden ikiz çocukları olan Nick Cannon, sohbet sırasında bu konudaki görüşlerini de anlattı. Cannon şunları söyledi:

    Devletin, onayladığı bir evrakla "Bu bir bağ, bu bir ahit" demesine izin verdiğinizde artık bekar değilsinizdir. Ama resmiyeti dahil etmeden de kendi aranızda anlaşma yapabilirsiniz. "Biz tek eşli olmayı seçtik, çünkü hiç kimsenin, sahip olduğumuz bu enerjinin bir parçası olmasını istemiyoruz." diyebilirsiniz. Ben bunu yapmıyorum.

    Sözün bu noktasında Nick Cannon kendi açısından baktığında tek eşliliği sağlıklı bulmadığını ifade etti. Cannon, "Tek eşliliğin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bunun bencillik ve sahiplenme alanına girdiğini hissediyorum." dedi.

  • OĞLUNU BEŞ AYLIKKEN KAYBETMİŞTİ

    Nick Cannon'ın model Alyssa Scott'tan yedi ay önce dünyaya gelen oğlu Zen geçtiğimiz yıl aralık ayında hayatını kaybetmişti. Cannon, hayatının bu en acı deneyimini "The Nick Cannon Show" adlı programında seyircisiyle paylaşmıştı.

    O anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Nick Cannon, oğlu Zen'in sağlığının henüz iki aylıkken ters gitmeye başladığını anlatmıştı. Bu süreçte bebeğinin kafasının normalden daha büyük görünmeye başladığını dile getiren Cannon, daha sonra öksürmeye başladığını ve nefes almayla ilgili sorunlar yaşadığını belirtmişti.

  • TÜMÖR AKILLARINA GELMEDİ

    Akıllarına beyin tümörü gibi bir durum gelmediğini söyleyen Nick Cannon, "Onu, nefes alma sorunu için doktora götürmeye karar verdim. Bunun sıradan bir durum olduğunu düşündük." diye konuşmuştu.

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