"SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"

Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, "tek eşliliğin sağlıklı olmadığını" savundu. Doktor Berman, Nick Cannon'a, farklı birlikteliklerinden sekiz çocuk sahibi olması ile ilgili bir soru yöneltti. "Bu hamileliklerin çoğu planlanmamış mıydı?" diye sorduğunda Cannon, "Bunu asla söyleyemem." diye yanıt verdi. Ünlü aktör, bu ilişkilerde de dünyaya gelen bebeklerde de bütün sorumluluğu üstlendiğini ve gelecekte de üstleneceğini açıkladı.

Cannon, çocuklarının anneleri hakkında da "Bebek sahibi olduğum her kadın benim için harika bir annedir, bu çocukları hak etmiştir." diye konuştu. Nick Cannon, daha sonra da "Yani bütün bu hamileliklerin planlı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.