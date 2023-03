"O İNSAN DEĞİL, TANRI'NIN BİR ARMAĞANI"



12 çocuk babası Cannon, 11 yaşındaki ikiz çocukları Moroccan ve Monroe'nun annesi olan eski eşini iltifat yağmuruna tuttu. Nick Cannon, "O her zaman mutlu, her zaman başkaları için bir şeyler yapıyor. Hayatta ne yaşanırsa yaşansın, 'Vay be, biri negatif enerjinin kendi alanına girmesine izin vermeden gerçekten böyle çalışabiliyormuş' diyorum. Onun ne kadar olağanüstü biri olduğunu öğrendiğimde, o kadının insan olmadığını anladım. O Tanrı'nın bir armağanı..." dedi.