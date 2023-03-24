"SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"



Öte yandan geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Nick Cannon, tek eşliliğin sağlıklı olmadığını savunmuştu. Doktor Berman, Cannon'a, farklı birlikteliklerinden sekiz çocuk sahibi olması ile ilgili bir soru yöneltmişti.



"Bu hamileliklerin çoğu planlanmamış mıydı?" diye sorduğunda Nick Cannon, "Bunu asla söyleyemem" diye yanıt vermişti. Ünlü aktör, bu ilişkilerde de dünyaya gelen bebeklerde de bütün sorumluluğu üstlendiğini ve gelecekte de üstleneceğini açıklamıştı.



Cannon, çocuklarının anneleri hakkında da, "Bebek sahibi olduğum her kadın benim için harika bir annedir, bu çocukları hak etmiştir" diye konuşmuştu.



Nick Cannon, daha sonra da, "Yani bütün bu hamileliklerin planlı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.