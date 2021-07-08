"İSTESEYDİM DAHA ÇOK ÇOCUĞUM OLURDU"

Ünlü oyuncu, sosyal medyada ardı ardına bebek sahibi olmasıyla ilgili yapılan eleştiriler hakkında da konuştu. Büyüyen ailesine yönelik bu nefretin farkında olduğunu da sözlerine ekleyen Nick Cannon, program sırasında, "Eğer isteseydim bir yıl içinde daha çok çocuğum da olurdu ama bunu istemedim" ifadelerini kullandı.