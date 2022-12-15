"3 YA DA 4 YAŞINA KADAR YAŞAYACAĞINI SÖYLEDİLER"

Cannon, "Bana oğlumun, 3 ya da 4 yaşına kadar yaşayabilmesinin en iyi senaryo olduğunu söylediler. Bunu duyduğumda onun yaşam kalitesini düşündüm. Olabilecek en iyi şekilde yaşamasını istedim" diye konuştu. Nick Cannon, kemoterapi seçeneğini hiç düşünmediğini gizlemedi. Cannon, bunun nedenini de şöyle anlattı:

Doktora kematerapinin, oğlumun yaşam süresini uzatıp uzatmayacağını ya da acısını azaltıp azaltmayacağını sordum. Bana tümörün yerleşim yeri nedeniyle bu konuda çok faydası olmayacağını söylediler. Oğlunuzu, kafatasında biriken suyun boşaltılması için takılan aletlerle görünce zaden yüreğiniz parçalanıyor.