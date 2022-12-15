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Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı - Magazin haberleri

Nick Cannon, 5 aylık oğlunu kaybetmişti... Tedaviyi neden reddettiklerini açıkladı

Nick Cannon, geçtiğimiz yıl oğlu Zen'i kucağına aldıktan 5 ay sonra bebeğini beyin tümörü yüzünden Aralık 2021'de hayata veda ettiğini açıklamıştı. Cannon, oğlu için tedaviyi reddetmelerinin nedenini anlattı

Giriş: 15.12.2022 - 18:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Mariah Carey'nin eski eşi olan oyuncu ve sunucu Nick Cannon'un (42), model Alyssa Scott'tan dünyaya gelen 5 aylık oğlu Zen, Aralık 2021'de vefat etmişti. Oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Cannon'un hastalığına rağmen oğullarını tedavi ettirmediği ortaya çıkmıştı. 

  • The Checkup with Dr. David Agus adlı programa konuk olan Nick Cannon, Alyssa Scott ile neden tedaviyi reddettiklerini açıkladı. 

    Cannon, sadece 5 aylıkken kaybettiği oğlunun, doğumdan sonraki ilk ayları hakkında "Sağlıklıydı, aktifti ve her zaman gülümsüyordu" dedi. Cannon'un anlattıklarına göre; bebeğinin 2 aylık olduğunda, bazı tuhaflıklar dikkatini çekti, özellikle de bebeğin nefes alma konusunda bazı sorunları olduğunu fark etti. Nick Cannon, sözün bu noktasında "Çok sayıda çocuğun babası olmak bana en çok suçluluk duygusu veren durum. Bütün çocuklarımla yeteri kadar vakit geçiremiyorum. Çünkü sürekli olarak çalışıyorum" dedi.

  • TÜMÖR AKILLARINA GELMEDİ

    Akıllarına beyin tümörü gibi bir durum gelmediğini söyleyen Nick Cannon, daha önce "Onu, nefes alma sorunu için doktora götürmeye karar verdim. Bunun sıradan bir durum olduğunu düşündük." diye konuşmuştu.

  • Ancak sunucu, muayenede Zen'in beyninde sıvı biriktiği ve bunu gidermek için bir aparat takılması gerektiğini öğrendi. Nick Cannon, oğlunun durumunun Şükran Günü döneminde ise giderek kötüleştiğini belirtmişti. 

  • Cannon, bu korkunç haberin ardından doktorlardan onları nelerin beklediği konusunda açık sözlü olmalarını istedi. Doktorlar, Zen'in hastalığının nadir görülen ve agresif bir kanser türü olan glioma olduğunu açıkladı. Sonra da tedavi için kemoterapi önerildi. Bir de beyninde biriken sıvının boşaltılmasına karar verildi. Bu sıvıyı boşaltma seçeneği Nick Cannon ve bebeğin annesi Alysso Scott'a mantıklı göründü. Bebeğin ağrısı azdı ve yaşam kalitesinde büyük bir sorun yaratmıyordu.

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